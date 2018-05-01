Предновогоднее ралли может преподнести сюрприз. Своим отсутствием…

Ноябрь оказался относительно удачным месяцем для украинского фондового рынка. Однако это не значит, что наш рынок наконец-то двинулся вверх. Позитив в данном случае просматривается лишь в сравнении с предыдущими месяцами. Ранее отечественные фондовые индексы упрямо демонстрировали нисходящую динамику, причем на фоне роста мировых индикаторов. В ноябре же, наоборот, волатильность глобальных рынков значительно усилилась, и причин для этого было предостаточно.

Так, долговой кризис в Европе озадачил инвесторов новыми проявлениями. Об очередных трудностях (и очень серьезных) заявила Ирландия. Даже несмотря на полнейшую боевую готовность Евросоюза и МВФ помочь государству, проблема не решилась. Это связано как с не особым желанием руководства Ирландии согласиться на условия «помощников», так и с вполне реальной угрозой распространения «долгового вируса» на другие страны ЕС.

Значительно усилил тревожные настроения инвесторов и вооруженный конфликт между Северной и Южной Кореей. Глобальные рынки отреагировали на это трагическое событие падением. И не зря, так как в настоящее время противостояние двух Корей продолжается, и, по-видимому, мирное решение вопроса становится все более сложным.

В свою очередь, украинские площадки в течение прошлого месяца иногда росли даже на фоне полнейшего пессимизма на мировых биржах. При этом волатильность никуда не пропала и на нашем рынке. Последние торговые дни ноября не стали исключением и в целом отобразили общие тенденции месяца.

Как отмечают аналитики инвестиционной группы «Сократ», украинские фондовые индикаторы в пятницу, 26 ноября, закрылись в «красной зоне» на фоне внешнего негатива. Фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона в этот день закрылись в минусе на фоне конфликта между Северной и Южной Кореей. Торговая сессия в Европе и США проходила с понижением ведущих индексов. Инвесторов не оставляют опасения о возможном распространении долгового кризиса на другие страны еврозоны. Также стало известно, что рейтинговое агентство Standard & Poor`s понизило рейтинги крупнейших ирландских банков: Anglo Irish Bank Corp., Allied Irish Banks PLC и Bank of Ireland.

Индекс ПФТС по итогам торгов 26 ноября упал на 0,26% – до 829,92 пункта. Индекс Украинской биржи снизился на 0,25% – до 2098,15 пункта.

В понедельник, 29 ноября, отечественный фондовый рынок продемонстрировал неуверенность в выборе дневного тренда. По словам аналитиков инвестиционной компании Phoenix Capital, украинские площадки в этот день закрылись разнонаправленно. Индекс ПФТС оказался в плюсе и подрос почти на 1%, в то время как индекс Украинской биржи так и не смог выйти из «красной зоны».

Индекс ПФТС по итогам торгов 29 ноября повысился на 0,87% – до 837,14 пункта. Индекс Украинской биржи снизился на 0,07% – до 2096,68 пункта.

Следует отметить, что отечественные площадки в понедельник, 29 ноября, следовали мировому тренду, так как глобальные биржи в этот день также демонстрировали разнонаправленное движение с уклоном в негатив. Причиной этому были все более тревожные настроения игроков на фоне развития европейского кризиса.

Аналитики инвестиционной группы «Сократ» подчеркивают, что торговая сессия в Японии 29 ноября закрылась повышением индекса Nikkei на 0,86% на фоне снижения курса иены к доллару до двухмесячного минимума, что благоприятно сказалось на прибыли экспортеров. Однако фондовые биржи Европы открылись преимущественно в минусе на фоне того, что решение о выделении финансовой помощи Ирландии в 85 млрд. евро не убедило инвесторов в том, что долговой кризис не распространится на другие страны еврозоны. Следующими странами, которым потребуется финансовая помощь, могут стать не только Португалия и Испания, но и Италия. Под влиянием этого фактора торги в США открылись также понижением ведущих индексов.

В последний день ноября украинские торговые площадки были волатильными, но все же вышли в рост, вопреки падению глобальных бирж. Индекс ПФТС повысился на 0,13% – до 838,22 пункта. Индекс Украинской биржи вырос на 0,39% – до 2104,92 пункта. Вероятно, отечественные игроки устали ждать четкого позитива извне, а украинские бумаги уже упали до вполне приемлемого (даже с определенным риском) уровня.

При этом аналитики инвестиционной группы «Сократ» отмечают, что торговая сессия в Японии в этот день завершилась падением индекса Nikkei на 1,9% под влиянием неблагоприятной статистики по промышленному производству и занятости страны. Уровень безработицы в октябре повысился с 5% до 5,1%, а промышленное производство снизилось до -1,8%. Торги в Европе проходили со смешанной динамикой. Вышедшая статистика по региону была нейтральной. В октябре потребительские цены и безработица в еврозоне остались на сентябрьском уровне (1,9% и 10,1% соответственно), что совпало с ожиданиями.

Аналитики ИГ «Сократ» также сообщают, что фондовые биржи США во вторник открылись снижением ведущих индексов на фоне падения индекса цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 крупных городах. Значение индекса в сентябре выросло на 0,6% в годовом исчислении, тогда как ожидалось повышение на 1%. Поддержку рынку оказали данные по потребительскому доверию в США, которые выросли до самого высокого уровня за последние 5 месяцев. Так, показатель в ноябре вырос до 54,1% с 49,9%, тогда как аналитики ожидали увеличения до 52,7%.

Начало декабря ознаменовалось значительным ростом (или даже ралли) на украинском рынке на фоне обнадеживающего оптимизма на мировых площадках. Но надолго ли хватит таких настроений? Инвесторы ведь помнят о том, что долговые проблемы ряда стран Евросоюза не исчезли и вскоре могут иметь грустное продолжение. Кроме того, Южная Корея уже заявила о том, что готова пресечь провокации своей северной соседки ответными авиаударами…

Как считает начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена Евдоченко, ряд инвесторов находятся в ожидании предновогоднего ралли, однако развитие событий с долговыми проблемами в Еврозоне вызывает беспокойство и нежелание рисковать. По ее мнению, «известие о предоставлении финансовой помощи Ирландии стало, разумеется, позитивной новостью, однако рынки беспокоятся, кто станет следующим. Возможно, все остановится на Испании, однако как скоро наступит ясность, непонятно».

Исходя из вышесказанного, можно лишь констатировать, что инвесторы по-прежнему ведут себя очень осторожно, не решаясь на серьезные покупки, но одновременно воздерживаясь от глобальных продаж. Новый год уже близко, и все ждут традиционного ралли на фондовых рынках, которого, впрочем, может и не быть. Такую ситуацию мы уже наблюдали. В самый разгар мирового кризиса… История повторяется?

Владимир Оранский (УНИАН)