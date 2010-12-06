Компания «КИНТО» запустила новый дивидендный инвестиционный фонд «КИНТО-Зима». Фонд позволит в течение 8 лет накануне каждого Нового года и Рождества получать дивиденды с целевой доходностью на уровне двух депозитных ставок по гривневым банковским вкладам.

«КИНТО-Зима» − последний из каскада инвестиционных фондов «КИНТО-Времена года», был запущен 30 ноября 2010 года, говорится в пресс-релизе компании. Кроме, потенциально большей доходности, чем у депозитов, и ежегодного получения дивидендов, данные фонды ещё интересны низким налогообложением (5%) и минимальной суммой инвестирования (1000 грн.).

Создание первого в Украине каскада дивидендных фондов было обусловлено мировым кризисом, который научил более рассудительно относится к своему состоянию и заставил многих инвесторов пересмотреть свое отношение к рискам и отдать предпочтение менее рискованным вариантам, отмечатеся в релизе.

По мнению президента КУА «КИНТО» Сергея ОКСАНИЧА: «Каскад новых фондов «КИНТО-Времена года» создает особенное инвестиционное пространство, которое удовлетворит многих инвесторов – и нынешних, и будущих. Особенно, учитывая уменьшение рисков и ежеквартальный денежный поток для инвесторов в виде дивидендов».

Для достижения таких целей будут использоваться все существующие на рынке инвестиционные возможности: акции ведущих украинских предприятий, инвестирование в банковские металлы, инструменты с фиксированным доходом (государственные и корпоративные облигации), недвижимость. Планируется, что спектр инвестирования активов фонда будет расширяться вместе с появлением и развитием на рынке новых инструментов, таких как товарно-распорядительные и производные ценные бумаги.

Восьмилетний срок деятельности фонда, отмечают в компании, позволит управляющему фондом менять структуру активов в пользу потенциально более прибыльных финансовых инструментов для получения лучшего результата. ®