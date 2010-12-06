Нацбанк за неделю увеличил объем ОВГЗ в своем портфеле до 64,489 млрд. грн.

Национальный банк Украины за последнюю неделю, с 29 ноября по 6 декабря (на начало дня) увеличил объем ОВГЗ в своем портфеле на 1,4%, или на 0,9 млрд. грн., – до 64,489 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, коммерческие банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 4,3% - до 53,311 млрд. грн., нерезиденты - сократили на 1%, до 10,3 млрд. грн. Объем правительственных бумаг у других держателей сократился на 32%, или 2,981 млрд. грн., - до 6,349 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, по результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ, в Государственный бюджет Украины в октябре поступило 2,705 млрд. грн. (с начала года – 37,820 млрд. грн.).

Всего с начала 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом ОВГЗ, выпущенных для рекапитализации банков и погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 60,653 млрд. грн. Средневзвешенная доходность ОВГЗ по результатам проведения аукционов по первичному размещению в октябре составляла 7,9% годовых (с начала года - 12,88% годовых).

Расходы на обслуживание ОВГЗ за январь-октябрь 2010 года составили 25,5 млрд. грн., в т.ч. на выплату дохода – 8,8 млрд. грн., на погашение основного долга – 16,667 млрд. грн.