Акции украинских компаний на мировых биржах закрылись разнонаправленно - эксперты

Акции украинских компаний, торгующиеся на международных площадках, в пятницу, 3 декабря, закрылись разнонаправленно.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, в Лондоне бумаги нефтегазового сектора продемонстрировали существенные потери. Акции Regal Petroleum (-10,29%) сорвались вниз. Инвесторы потеряли веру в возобновление лицензий компании после отклонения ее апелляции украинским судом. Котировки JKX Oil & Gas снизились на 2,25%, существенные потери в цене продемонстрировал и Cadogan Petroleum (-2,3%). Подешевели бумаги Ferrexpo и МХП на 0,43% и 0,65% соответственно.

Как отмечают аналитики, в Варшаве 3 декабря «Астарта» (-0,53%) закрылась в минусе. При этом акции «Aгротона» (+3,23%) в очередной раз показали значительный рост.