Апелляционный суд подтвердил право собственности Киева на 28,64% акций «Киевгаза»

Сегодня, 6 декабря, Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева о признании недействительным договора купли-продажи 28,64% пакета акций ОАО «Киевгаз».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил это решение, и оно приобрело законную силу, подчеркивается в сообщении.

«Сейчас территориальная община Киева опосредствовано владеет в «Киевгазе» более 88% акций, – отметил председатель КГГА Александр ПОПОВ. – Право собственности на 28,64% акций подтвердил суд, еще 60% находится в уставном фонде «Киевэнергохолдинга», контроль города над которым уже установлен. Таким образом, город имеет возможность действительно руководить деятельностью важных предприятий и проводить взвешенную тарифную политику».

Как сообщалось, 1 ноября 2010 года Хозяйственный суд Киева признал право собственности на 28,64% акций ОАО «Киевгаз» за территориальной общиной Киева в лице Киевского городского совета. ООО «Финансовая компания «Новый регион» и Фоса Групп (Кипр) Лимитед (Fossa Group (Cyprus) Limited), которые не согласились с этим решением, обжаловали его в апелляционной инстанции.