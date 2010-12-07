Большинство предприятий индексной корзины Украинской биржи вчера снизились - эксперты

Большинство предприятий индексной корзины Украинской биржи по итогам вчерашних торгов показали снижение.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, на Украинской бирже в понедельник, 6 декабря, наибольший рост был зафиксирован по акциям «Укртелекома» (+2,5%) и «Стирола» (+2,07%). В целом же по итогам дня отечественные площадки закрылись незначительным понижением. Согласно результатам торгов индекс Украинской биржи упал на 0,01%, оказавшись на уровне 2180 пунктов, а индекс ПФТС опустился на 0,16% до уровня 870 пунктов. Лидером торгов по объему выступил «Укртелеком» (6,3 млн. грн.).

По словам аналитиков, фондовые площадки Азии в понедельник закрылись в минусе после публикации слабых статистических данных по рынку труда США в пятницу. Торговая сессия в Европе и США проходила преимущественно с понижением ведущих индексов на фоне интервью главы ФРС Бена БЕРНАНКЕ для канала CBS в воскресенье. В этом интервью глава ФРС заявил, что темпы восстановления экономики остаются слабыми и, возможно, программу стимулирования экономики США необходимо будет увеличить. Также он сказал, что понадобится около четырех-пяти лет для снижения безработицы c сегодняшнего уровня в 9,8% до исторически нормального уровня в 5-6%.

Аналитики сообщают, что важная макроэкономическая статистика, способная повлиять на ход торгов, вчера не выходила. Сегодня же публикуется индекс опережающих индикаторов в Японии, а также данные по промышленным заказам в Германии и Великобритании.