Эксперты: украинские акции на мировых площадках показали смешанные результаты

Акции украинских компаний, торгующиеся на международных фондовых площадках, показали в понедельник, 6 декабря, смешанные результаты.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, бумаги JKX Oil & Gas (+0,98%), Cadogan Petroleum (CAD LN +5,88%) и Regal Petroleum (RPT LN +1,64%) в понедельник вернули себе позитивную динамику. Ferrexpo (-0,64%) и «Мироновский хлебопродукт» (-0,16%) закрылись в минусе.

Как отмечают аналитики, на Варшавской бирже в понедельник вновь продолжили рост акции «Aгротона» (+0,31%). Также повысились котировки «Кернела» (+1,52%). При этом стоимость бумаг «Астарты» не изменилась.