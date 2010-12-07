Украинские фондовые индексы просели на фоне неопределенности на внешних рынках - эксперты

Украинские фондовые индексы в понедельник, 6 декабря, незначительно просели на фоне неопределенности на внешних рынках.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики сообщают, что в понедельник, после нисходящей динамики в первой половине торговой сессии, индекс Украинской биржи практически достиг позитивной территории, снизившись по итогам дня всего на 0,01%. Объем торгов оказался достаточно скромным и составил 120 млн. грн.

По мнению аналитиков, потери индекса УБ остались мизерными благодаря существенному подорожанию акций «Укртелекома» (+2,50%), «Стирола» (+2,07%) и «Захидэнерго» (+1,9%). Бумаги ММК им. Ильича (+1,61%) и Алчевского металлургического комбината (+0,06%) также укрепились.

Как отмечают аналитики, по акциям других горно-металлургических компаний в понедельник наблюдалась коррекция. Так, «Азовсталь» потеряла 1,66%, Ясиновский КХЗ - 1,32%, Eнакиевский метзавод - 1,13%, Aвдеевский КХЗ - 0,16%. Остальные голубые фишки продемонстрировали незначительное снижение котировок в рамках одного процента.