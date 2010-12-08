Украинские биржи выросли под влиянием позитивной динамики мировых площадок - эксперты

Украинские биржи во вторник, 7 декабря, закрылись ростом под влиянием позитивной динамики на мировых фондовых площадках.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, лидером по объему торгов во вторник выступил «Укртелеком» (18,4 млн. грн.). Лидерами роста стали «Луганстепловоз» (+10,76%), «Житомироблэнерго» (+6,25%) и «УкрАВТО» (+5,26%).

Как отмечают аналитики, фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник закрылись преимущественно в минусе. Причиной этому стало укрепление курса иены, что негативно влияет на прибыль экспортеров Японии, а также слухи о том, что ЦБ Китая может повысить процентную ставку уже в предстоящие выходные.

По словам аналитиков, торги в Европе и США проходили с повышением ведущих индексов. Во вторник в США и Европе важных статистических показателей не выходило, поэтому на настроение инвесторов повлияло решения о продлении налоговых льгот в США и продажа Министерством финансов страны всех оставшихся акций Citigroup Inc. В понедельник Барак ОБАМА пошел на компромисс с республиканцами и согласился продлить на два года налоговые льготы для американцев с высокими доходами в обмен на продление срока действия пособий по безработице в течение следующих 13 месяцев, а также снижение налога на зарплату с 6,2% до 4,2%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 7 декабря, вырос на 0,89% – до 877,90 пункта. Общий объем торгов составил 160 млн. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,66% – до 2194,62 пункта. Общий объем торгов составил 203 млн. грн., из них на срочном рынке – 30 млн. 480 тыс. грн.