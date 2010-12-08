Апелляционный суд подтвердил возвращение в собственность cтолицы акций «Киевводоканала»

Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение о незаконности отчуждения в интересах частной структуры 25,46% акций уставного фонда ОАО „АК „Киевводоканал” стоимостью свыше 32 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, таким образом, постановлением от 7 декабря отклонены апелляционные жалобы оппонентов, оставлено без изменений решение суда первой инстанции об удовлетворении иска прокурора и возвращения в собственность территориальной общины города Киева указанного пакета акций.

Как сообщал УНИАН, 28 августа 2008 года Киевсовет разрешил продажу коммунального пакета акций ОАО «АК «Киевводоканал» в количестве 178 млн. 748 тыс. 500 шт. акций, что составляет 25,4%, а также продажу коммунального пакета акций ОАО «Киевгаз» в количестве 1 млн. 614 тыс. 144 шт., что составляет 28,45% акций.

22 октября этого года Хозяйственный суд Киева своим решением возвратил в собственность столичной общины 25,46% акций уставного фонда открытого акционерного общества «АК «Киевводоканал».

В пресс-службе КГГА уточнили, что договор купли-продажи 25,464% акций ОАО «АК Киевводоканал» был заключен в 2009 году в интересах финансовой компании «Новый регион». 67% акций ОАО «АК Киевводоканал» в 2006 году были переданы в «Киевэнергохолдинг», над которым город уже установил операционный контроль.