Украинские фондовые рынки показали рост на фоне оптимизма в Европе - эксперты

Украинские фондовые рынки во вторник, 7 декабря, показали рост котировок на фоне оптимистических настроений, преобладавших на европейских биржах.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, индекс Украинской биржи стремительно рос в первой половине вторника, но затем незначительно просел. Объем Главный вклад в рост индекса УБ вновь внес «Укртелеком», акции которого укрепились на 2,92%. Подорожали бумаги Ясиновского КХЗ (+2,79%) и Енакиевского МЗ (+2,39%). В то же время котировки других компаний горно-металлургического сектора продемонстрировали более умеренный рост. Алчевский меткомбинат прибавил 0,53%, Aвдеевский КХЗ - 0,07%, «Азовсталь» - 0,32%. Остальные ликвидные акции также подорожали. Бумаги «Укрсоцбанка» (+1,42%) существенно укрепились, в то время как «Укрнафта» (+0,6%) продемонстрировала скромный рост. Среди голубых фишек против рынка торговались только акции «Райффайзен банка Аваль» (-0,2%) и «Захидэнерго» (-0,42%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 7 декабря, вырос на 0,89% – до 877,90 пункта. Общий объем торгов составил 160 млн. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,66% – до 2194,62 пункта. Общий объем торгов составил 203 млн. грн., из них на срочном рынке – 30 млн. 480 тыс. грн.