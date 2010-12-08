Украинские компании на мировых биржах вчера показали смешанную динамику - эксперты

Украинские компании, торгующиеся на международных фондовых площадках, по итогам вчерашней сессии показали смешанную динамику.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как сообщают аналитики, в Лондоне акции Regal Petroleum (-3,23%) и Cadogan Petroleum (-1,11%) во вторник потеряли в цене. Однако котировки JKX Oil & Gas (+0,38%) немного повысились. Бумаги Ferrexpo существенно укрепились (+1,36%). Акции «Мироновского хлебопродукта» (+3,54%) также продемонстрировали стремительный подъем.

Аналитики отмечают, что на Варшавской бирже во вторник все акции украинских компаний падали. «Астарта» потеряла 0,71%, «Агротон» снизился на 1,56%, «Кернел» опустился на 1,79%.