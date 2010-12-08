Основной акционер «Мироновского хлебопродукта» продает 10% акций компании

Основной акционер «Мироновского хлебопродукта» Юрий КОСЮК продает 10% акций холдинговой компании украинской агропромышленной группы – MHP S.A.

Об этом УНИАН сообщили в инвестиционной компании Foyil Securities.

Согласно сообщению, структура Ю.КОСЮКА WTI Trading Limited размещает около 10% акций компании в форме глобальных депозитарных расписок. У андеррайтеров – Morgan Stanley и UBS – есть опцион на переподписку в размере 15% от объема размещения, который они смогут реализовать в течение 30 дней.

Как сообщил УНИАН аналитик Foyil Securities Андрей ЯСТРЕБ, в результате продажи доля акций компании в свободном обращении должна увеличиться до 35%, что является позитивным моментом, однако продажа акций основным акционером и главой правления свидетельствует о том, что цена акций практически достигла справедливого уровня.

Справка УНИАН. «Мироновский хлебопродукт» – одна из крупнейших агропромышленных компаний Украины, основанная в 1998 году. Основной деятельностью группы является разведение птицы, производство и продажа продуктов из мяса курицы (ТМ «Наша Ряба»).

Акции компании котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.