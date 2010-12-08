Нацбанк в ноябре не покупал ОВГЗ, зато продал их на 650 млн. грн.

Национальный банк Украины в ноябре т.г. продал из своего портфеля облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 650 млн. грн. по номинальной стоимости, с начала года – 5 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Операции по покупке государственных облигаций Украины, а также их куплю-продажу через механизм двусторонней котировки в ноябре Нацбанк не осуществлял.

По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в государственный бюджет Украины в ноябре поступило 601,1 млн. грн. (с начала года - 38 млрд. 421,35 млн. грн.).

Также в ноябре Министерство финансов Украины осуществило выпуск ОВГЗ для увеличения уставного капитала НАК “Нафтогаз Украины” на общую сумму 7,4 млрд. грн.

Всего с начала 2010 года было осуществлено размещение ОВГЗ (с учетом бумаг на увеличение уставного капитала “Нафтогаза Украины”, банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 68 млрд. 654 млн. грн.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ по результатам проведения аукционов по их первичному размещению в ноябре составляла 9,29% годовых (с начала года - 12,83% годовых). Средневзвешенная доходность с учетом выпущенных целевых ОВГЗ в ноябре составляла 9,48% годовых (с начала года - 10,40% годовых).