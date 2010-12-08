Характер торгов на украинском рынке акций сегодня определялся внутренними факторами – эксперт

Рост украинского рынка акций в среду, 8 декабря, проходил на умеренно-негативном внешнем фоне, а характер торгов определялся внутренними факторами.

Такую точку зрения высказал корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергей БЕЛЯСОВ.

По его словам, в среду на торгах Украинской биржи отмечалась положительная динамика. По итогам дня индекс УБ вырос на 0,36% и составил 2202,59 пункта. Объем торгов составил 214,02 млн. грн.

Как сообщил аналитик, открытие рынка в среду ознаменовалось снижением индекса УБ. Однако уже через час покупательские настроения инвесторов взяли верх и рынок вышел в положительную зону, пробив отметку в 2200 пунктов. «Инвесторы активно скупали бумаги наиболее ликвидных эмитентов, а также «Лугансктепловоза» на фоне информации об том что Апелляционный суд подтвердил законность конкурса по приватизации предприятия. Однако ожидание перенесения судебного разбирательства в залы Высшего хозяйственного суда немного остудило активность инвесторов, подвергнув бумаги коррекции», - сказал С.БЕЛЯСОВ.

Из внешних факторов поддержки аналитик выделил данные о динамике промышленного производства в Германии в октябре, рост которого составил 11,7% в годовом выражении, против ожидаемых рынками 10%. Во второй половине торговой сессии активность продавцов усилилась на фоне выхода негативных отраслевых новостей. «Площадки США открылись в плюсе, однако вскоре торги переместились в красную зону, что с абсолютной точностью отобразилось и на графике индекса УБ», - подчеркнул С.БЕЛЯСОВ.

Он отметил, что по итогам торгового дня в среду лидером роста стали акции Сумского НПО им. Фрунзе на фоне ожиданий игроков, что судебные разбирательства по поводу вывода активов из предприятия завершатся в пользу миноритариев. Высокий интерес наблюдался у инвесторов к традиционно популярным бумагам «Мотор Сичи» (+3,32%) и Алчевского МК (+2,45%). Бумаги «Лугансктепловоза» благодаря утреннему ралли поднялись в цене на 2,67%. «Новость о возможности аренды «Укрнафтой» имущественного комплекса «Днепроазота» не нашла отзывов у участников рынка, хотя уже может быть отыграна особо осведомленными торговцами в виде роста наблюдавшегося неделю назад», - полагает аналитик.

По информации С.БЕЛЯСОВА, в среду хуже рынка торговались бумаги металлургов и банковского сектора, чему способствовал негативный новостной фон. «После публикации негативного прогноза деятельности финансового сектора Украины в 2011 году рейтинговым агентством Moody`s котировки бумаг банковского сектора переместились в красную зону. Специалисты агентства отметили высокий уровень проблемной задолженности украинских банков, которая, по их мнению, к концу 2010 года составит 40%», - отметил аналитик.

Он сообщил, что акции металлургов в среду просели на фоне данных объединения «Металлургпром», согласно которым суммарный отрицательный финансовый результат предприятий ГМК в октябре текущего года составил 0,4 млрд. грн., а за 10 месяцев 2010 года показатель достиг 2,7 млрд. грн. Негатива добавила информация о возможном введение ограничений странами Евросоюза на импорт металлопродукции из Украины, озвученная Минпромполитики.

По словам аналитика, наибольшее снижение среди ликвидных бумаг в среду зафиксировано по акциям Енакиевского МЗ (-1,94%) и «Азовстали» (-1,04%). Максимальный объем торгов зафиксирован с бумагами «Мотор Сичи» ( 51,85 млн. грн.), «Укрнафты» (28,58 млн. грн.) и Алчевского меткомбината ( 24,73 млн. грн.).