«Компания Универсал-Л» приобрела 98,7% "УкрБизнесБанка"

ООО «Компания Универсал-Л» (Донецк) приобрело 98,7% «Украинского Бизнес Банка» (Донецк).

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

«6 декабря 2010 г. были проведены учетные операции по счетам в ценных бумагах акционеров банка, в связи с чем размер пакета акций владельца - ООО "Компания Универсал-Л (юридический адрес - 83007, г. Донецк, ул. Жмуры, 1)" - увеличился с 0 штук до 1 323 591 189 штук, что составляет 98,6578% голосующих акций банка», - говорится в сообщении.

Приобретение акций банка осуществлено в соответствии с ранее полученным разрешением на концентрацию Антимонопольного комитета Украины и разрешением Национального банка Украины на приобретение существенного участия в банке.

Детали сделки не уточняются.

Справка УНИАН. АБ «Украинский Бизнес Банк» зарегистрирован Национальным банком Украины в мае 1993 года.

Активы банка на 1 октября 2010 года составили 2,152 млрд. грн., обязательства – 1,937 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 1,667 млрд. грн., собственный капитал – 215,477 млн. грн., уставный капитал - 134,16 млн. грн.

Чистая прибыль «УкрБизнесБанка» в январе-сентябре 2010 года составила 2,661 млн. грн.