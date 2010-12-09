WTI Trading Limited завершила предложение глобальных депозитарных расписок МХП

MHP S.A. («Мироновский хлебпродукт», МХП), одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, специализирующаяся на производстве мяса птицы и выращивании зерна, объявила, что компания WTI Trading Limited («продающий акционер») сегодня успешно завершила предложение 10 млн. обычных акций в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР).

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, одна ГДР представляет интерес одной акции.

В дополнение продающий акционер предоставил менеджерам книги заявок (как определено ниже) на опцион на дополнительные 1,5 млн. глобальных депозитарных расписок, который может быть исполнен в течение 30 дней с сегодняшнего дня. Обычные акции были проданы по цене 16,5 долл. за одну ГДР.

Средства, привлеченные продающим акционером с учетом расходов, связанных с организацией предложения, составят 189,8 млн. долл. в случае полного исполнения опциона банками-организаторами. Продающий акционер, компания с ограниченной ответственностью, действующая по законодательству Кипра, находится в бенефициарной собственности Юрия КОСЮКА, контролирующего акционера и председателя правления компании.

По итогам транзакции и с учетом полного исполнения опциона банками-организаторами, общее количество акций, принадлежащих продающему акционеру, сократилось до 69,6 млн. обычных акций в MHP S.A., что составляет около 65% от выпущенного акционерного капитала за вычетом акций, находящихся в казначействе. По условиям данной транзакции, компания и продающий акционер согласились в течение 180 дней не проводить дополнительное предложение акций.

Morgan Stanley и инвестиционный банк UBS выступали в качестве менеджеров книги заявок по сделке.

«Мы рады успешному завершению этого предложения акций, в результате которого количество акций в свободном обращении увеличилось практически на 50%, что должно способствовать дополнительному увеличению объемов торгов наших акций», - отметил председатель правления и основной акционер МХП Ю. КОСЮК.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебпродукт» - один из крупнейших производителей курятины. Основные направления деятельности группы – птицеводство и сопутствующие производства (производство охлажденной курятины, готовых продуктов питания, масла); растениеводство (выращивание кукурузы, подсолнечника, пшеницы и рапса), а также другая сельскохозяйственная деятельность (производство свежей говядины, фуа-гра, колбасных изделий и копченостей, фруктов).

На конец 2010 года производственные мощности МХП составляют 350 тыс. тонн курятины в год. Однако с введением в эксплуатацию птицефабрики «Винницкий бройлер», строительство которой сейчас продолжается, производственные мощности МХП вырастут до 550 тыс. тонн курятины в год.

На конец года земельный банк компании достигнет 300 тыс. га.

Компания представляет ТМ «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра».

Около 75% акций МХП принадлежат Юрию КОСЮКУ, остальные 25% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.