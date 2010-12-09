Эксперты: биржи Азии закрылись в красной зоне, США и Европы - разнонаправленно

Фондовые биржи Азии вчера закрылись преимущественно в красной зоне, а США и Европы - разнонаправленно.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, инвесторы в среду, 8 декабря, были обеспокоены слухами о возможном повышении Центральным Банком Китая процентных ставок. Но поддержку рынку, как и днем ранее, оказало решение Президента США Барака ОБАМЫ продлить налоговые льготы для состоятельных американцев. Вчера в США был опубликован отчет государственного Управления энергетической информации (EIA) за неделю, завершившуюся 3 декабря, согласно которому запасы нефти снизились на 3,82 млн. барр. против ожидавшегося понижения на 1,3 млн барр, а запасы бензина выросли на 3,81 млн. барр., тогда как прогноз был на уровне 500 тыс. барр.

Как отмечают аналитики, украинские площадки в среду закрылись ростом. Лидером торгов по объему выступила «Мотор Сич» (22,7 млн. грн.), а лидерами роста стали Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе (+12,59%) и шахта «Комсомолец Донбасса» (+10,09%).

По информации аналитиков, сегодня в первой половине дня опубликован октябрьский индекс потребительских цен по Германии, торговый баланс Великобритании и ВВП Португалии за третий квартал. В 15:50 по киевскому времени выйдут данные по рынку труда США.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 8 декабря, повысился на 0,41% – до 881,47 пункта. Общий объем торгов составил 352 млн. 694 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,36% – до 2202,59 пункта. Общий объем торгов составил 249 млн.930 тыс. грн., из них на срочном рынке – 35 млн. 908 тыс. грн.