BNP Paribas сконцентрировал более 99,99% акций «УкрСиббанка».

Об этом говорится в пресс-релизе украинского банка, переданном УНИАН.

«Владелец контрольного пакета акций АО "УкрСиббанк" BNP Paribas пришел к соглашению с миноритарными акционерами банка о реструктуризации собственности дочерней компании путем выкупа 18,6% акций, находящихся в собственности Александра ЯРОСЛАВСКОГО. В результате этого в настоящее время BNP Paribas владеет более чем 99,99% акционерного капитала банка», – говорится в пресс-релизе, при этом детали сделки не сообщаются.

Как сообщал УНИАН, А.ЯРОСЛАВСКИЙ через «Украинскую металлургическую компании» владел 18,5834% «УкрСиббанка».

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

На 1 октября 2010 года активы банка составляли 43,301 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 40,984 млрд. грн., обязательства – 40,246 млрд. грн., уставный капитал – 5,280 млрд. грн., собственный капитал – 3,055 млрд. грн.

«УкрСиббанк» в январе-сентябре т.г. увеличил убыток против аналогичного периода прошлого года в 1,8 раза – до 2,057 млрд. грн.

BNP Paribas (Франция) владеет 81,4157% акций «УкрСиббанка», украинский бизнесмен Александр ЯРОСЛАВСКИЙ через «Украинскую металлургическую компании» – 18,5834%.