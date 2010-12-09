Продление налоговых льгот в США повлияло двояко на фондовый рынок - эксперт

Продление налоговых льгот в США возымело двоякое влияние на фондовый рынок.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

С одной стороны, считает он, это приведет к увеличению бюджетного дефицита, что повлекло за собой обвал на рынке государственных облигаций США в связи с возросшими опасениями о неспособности страны управлять бюджетным дефицитом. Доходность 10-летних облигаций достигла 3,3%, что является самым высоким показателем за последние 6 месяцев.

С другой стороны, по мнению аналитика, налоговые послабления должны ускорить рост экономики и повысить вероятность выплаты и/или увеличения дивидендов компаниями. Последний фактор оказался более сильным, что помогло фондовым рынкам показать в среду, 8 декабря, восходящую динамику.

Как отметил Д.БЕЛОВ, опубликованные в Германии макроэкономические данные помогли в среду росту европейских рынков. Промышленное производство в Германии в октябре выросло на 2,9%, что оказалось выше ожидаемого значения в 1%. Европейский индекс DJ Stoxx 600 в среду закрылся ростом на 0,4%, в то время как DJIA прибавил 0,1%, а S&P 500 поднялся на 0,4%.

По информации аналитика, сегодня в 15:30 по киевскому времени будут опубликованы данные по рынку труда США. Первичные заявки на пособие по безработице по состоянию на 4 декабря должны составить 425 тыс., показав снижение на 11 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели. Внешний фон на открытии украинского рынка сегодня сложился умеренно позитивный.

Напомним, Президент США Барак ОБАМА в понедельник, 6 декабря, пошел на компромисс с партией республиканцев и согласился на продление налоговых льгот для состоятельных американцев. В обмен на это в США будет продлен срок действия пособий по безработице и снижен налог на зарплату.