Украинские компании на мировых фондовых рынках показали смешанную динамику - эксперты

Украинские компании, торгующиеся на мировых фондовых рынках, по итогам вчерашней сессии показали смешанную динамику.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, в Лондоне в среду, 8 декабря, акции Regal Petroleum подорожали на 3,23%. В то же время Cadogan Petroleum (-3,37%) и JKX Oil & Gas (0,13%) продемонстрировали негативную динамику. Бумаги Ferrexpo (-0,7%) незначительно просели. Котировки акций «Мироновского хлебопродукта» (-10,32%) значительно снизились.

По информации аналитиков, на Варшавской бирже в среду взлетела стоимость бумаг «Кернела» (+10,49%). «Астарта» закрылась в плюсе (+0,06%), тогда как «Агротон» потерял 0,82%.