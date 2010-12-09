Эксперты: украинские индексы в среду пребывали в равновесии вместе с внешними рынками

Украинские фондовые индексы в среду, 8 декабря, пребывали в равновесии на фоне спокойствия на внешних рынках.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, на Украинской бирже в среду стремительный рост продемонстрировали акции «Мотор Сичи» (+3,48%). Существенно подорожали бумаги Алчевского МК (+2,45%). По акциям остальных металлургических компаний наблюдалась негативная динамика. «Азовсталь» упала на 1,04%, Eнакиевский МК – на 1,76%, MMК им. Ильича – на 0,53%.

Аналитики отмечают, что котировки коксохимических заводов в среду двигались разнонаправленно. Бумаги Авдеевского КХЗ (-0,61%) немного просели в цене, в то время как акции Ясиновского КХЗ укрепились (+0,70%). Остальные голубые фишки закрылись с потерями не более 1%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 8 декабря, повысился на 0,41% – до 881,47 пункта. Общий объем торгов составил 352 млн. 694 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,36% – до 2202,59 пункта. Общий объем торгов составил 249 млн.930 тыс. грн., из них на срочном рынке – 35 млн. 908 тыс. грн.