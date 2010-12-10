АМКУ оштрафовал Нацбанк за получение контроля над ВДЦБ без разрешения

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал Национальный банк Украины (НБУ) на 50 тыс. грн. за получение контроля над Всеукраинским депозитарием ценных бумаг (ВДЦБ) без предварительного разрешения АМКУ. Об этом говорится в пресс-релизе АМКУ, переданном агентству УНИАН.

"Антимонопольный комитет Украины оштрафовал Национальный банк на 50 тыс. грн. за нарушение конкурентного законодательства в виде получения контроля над ПАО "Всеукраинский депозитарий ценных бумаг" без предварительного получения соответствующего разрешения", - говорится в сообщении.

АМКУ также предоставил Нацбанку разрешение на получение контроля над ВДЦБ.

При этом комитет обусловил предоставление разрешения необходимостью выполнения Нацбанком ряда обязательств.

В частности, НБУ обязан обеспечивать экономически обоснованные тарифы и равноправные условия при предоставлении ВДЦБ депозитарных услуг.

Кроме того, Нацбанк обязан не создавать препятствий доступу субъектов хозяйствования на данный рынок и не предпринимать дискриминационных действий в отношении его участников.

Справка УНИАН. ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» создано в 2008 году. В состав учредителей ОАО вошли Национальный банк Украины, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя).