Украинские фондовые рынки завершили вчерашние торги на подъеме - эксперты

Украинские фондовые рынки завершили вчерашнюю торговую сессию на подъеме.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, активность торгов на Украинской бирже в четверг, 9 декабря, была умеренной. В центре внимания находились акции «Мотор Сичи», котировки которой взлетели на 8,55%. Значительно укрепились бумаги Ясиновского КХЗ (+1,89%) и Алчевского МК (ALMK +1,37%). Другие компании горно-металлургического сектора продемонстрировали негативную динамику.

Как отмечают аналитики, акции «Укрнафты» (-0,16%) и «Укртелекома» (-0,29%) в четверг незначительно просели, как и бумаги «Райффайзен банка Аваль» (-0,37%) и «Укрсоцбанка» (-0,30%). Котировки генерирующих компаний остались на прежнем уровне.

По информации аналитиков, среди украинских компаний, торгующихся на международных площадках, несомненным лидером в четверг стал Regal Petroleum (+21,31%), отыгравший потери последних недель. Бумаги остальных нефтегазовых компаний продемонстрировали умеренное снижение стоимости. JKX Oil & Gas упал на 0,62%, Cadogan Petroleum – на 1,16%. По акциям Ferrexpo (-2,73%) и МХП (-1,41%) продолжалась коррекция. «Aстарта» прибавила в цене 0,75%, «Агротон» подорожал на 0,1%. По акциям «Кернела» инвесторы фиксировали прибыль (-6,47%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 9 декабря, повысился на 1,18% – до 891,90 пункта. Общий объем торгов составил 334 млн. 137 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,52% – до 2235,96 пункта. Общий объем торгов составил 192 млн. грн., из них на срочном рынке – 30 млн. 633 тыс. грн.