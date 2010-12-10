Эксперт: мировые фондовые рынки закончили четверг преимущественно на позитиве

Мировые фондовые рынки закончили четверг, 9 декабря, преимущественно на позитивной ноте.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он сообщил, что европейский индекс DJ Stoxx 600 в четверг закрылся ростом на 0,35%, в то время как DJIA зафиксировал незначительное снижение, а S&P 500 вырос на 0,4%.

Как отметил аналитик, европейские рынки находились в восходящем тренде после того, как Банк Англии оставил ставку по резервам банков на уровне 0,5% и сохранил объем программы покупки активов на уровне 200 млрд. фунтов стерлингов. Финансовые и страховые компании возглавили рост европейских акций после выхода хороших отчетов банков Societe Generale и Barclays.

По словам Д.БЕЛОВА, позитивное влияние на американские индексы в четверг оказали опубликованные макроэкономические данные. Количество первичных заявок на пособие по безработице по состоянию на 4 декабря снизилось на 17 тыс. до отметки 421 тыс. Оптовые запасы на складах в октябре выросли на 1,9%, что превысило ожидания роста на 0,8%.

Аналитик добавил, что в пятницу утром были опубликованы некоторые макроэкономические данные из Китая за ноябрь. Профицит торгового баланса превысил рыночные ожидания, составив 22,9 млрд. долларов. Рост экспорта составил 34,9% г/г, что на 11,7 пункта выше ожидавшегося значения. Импорт вырос на 37,7% г/г при ожидавшемся росте на 24,6%. «Высокая динамика китайской внешней торговли как по импорту, так и по экспорту, — хороший знак, указывающий на оздоровление мировой экономики», - подчеркнул Д.БЕЛОВ.