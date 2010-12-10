Украинские биржи выросли под влиянием позитивной динамики мировых площадок - эксперты

Украинские биржи в четверг, 9 декабря, закрылись ростом под влиянием позитивной динамики мировых фондовых площадок.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, лидером торгов по объему выступила «Мотор Сич» ( 38,2 млн. грн.). Лидерами роста стали «Мотор Сич» (+8,55%), «АвтоКрАЗ» (+6.38%) и Стахановский вагоностроительный завод (+2,59%).

Как сообщают аналитики, торговые биржи Азии в четверг закрылись ростом на фоне снижения безработицы в Австралии и данных по росту экономики Японии, которые превзошли прогнозы. Под влиянием этих новостей и хороших данных по рынку труда США торговая сессия в Европе и США проходила с повышением ведущих индексов. Согласно данным Министерства труда США, количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю, завешавшуюся 4 декабря, снизилось на 17 тыс. до 421 тыс., тогда как по прогнозам значение должно было снизиться на 11 тыс.

Аналитики отмечают, что сегодня в первой половине дня публикуются данные по индексу потребительского доверия Японии, ВВП Италии за третий квартал, а также октябрьские данные по промышленному производству во Франции и Греции. Кроме того выйдет следующая статистика по США: данные по внешней торговле в 15:30 по киевскому времени, по индексу потребительского доверия в 16:55 и по государственному бюджету в 21:00.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 9 декабря, повысился на 1,18% – до 891,90 пункта. Общий объем торгов составил 334 млн. 137 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,52% – до 2235,96 пункта. Общий объем торгов составил 192 млн. грн., из них на срочном рынке – 30 млн. 633 тыс. грн.