Эксперт: индекс Украинской биржи за неделю прибавил 3%

Индекс Украинской биржи за последнюю неделю прибавил 3%.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он отметил, что индекс Украинской биржи в пятницу, 10 декабря, открыл торговую сессию ростом, однако снижался в течение дня. Тем не менее, по итогам дня индекс смог зафиксировать рост. К концу торгов в Киеве европейский индекс DJ Stoxx 600 оставался неизменным, индекс S&P 500 вырос на 0,15%, а DJIA прибавил незначительные 0,04%.

По словам аналитика, индекс Украинской биржи за день вырос на 0,5%, закрывшись на отметке 2247 пунктов. Объем торгов акциями составил 156 млн. грн. Стахановский вагоностроительный завод и «Стирол» стали лидерами роста среди ликвидных акций, прибавив в стоимости 5% и 4,7% соответственно.