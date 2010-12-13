ММК им. Ильича был бы банкротом, если бы не объединился с СКМ - гендиректор

Генеральный директор ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» Владимира БОЙКО признает, что возглавляемое им металлургическое предприятие было бы банкротом, если бы не объединилось с компанией СКМ. Об этом сообщает газета трудового коллектива комбината «Ильичевец».

По информации издания, производство чугуна на ММК им. Ильича на 16% превысило среднегодовые показатели - 8 декабря на предприятии выплавили 14 884 тонны чугуна при среднесуточном показателе в 2010 г. 12 842 тонны.

По словам гендиректора комбината В.БОЙКО, это стало возможным благодаря объединению предприятия с компанией «Метинвест» (СКМ). Взамен комбинат получил стабильность в обеспечении сырьем, наличие заказов и смог решить многие экономические вопросы, отметил гендиректор.

По его словам, на сегодняшний день комбинат полностью обеспечен заказами, за исключением листопрокатного цеха-4500, что обусловлено динамикой рынка. В связи с этим на предприятии принято решение о преобразовании ЛПЦ-4500 в участок в составе стана-3000.

Как сообщал УНИАН, 1 июля 2010 года на собрании акционеров ММК им. Ильича было принято решение о предоставлении компании Metinvest B.V. права на покупку 75% акций ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича». Участники собрания проголосовали за увеличение уставного капитала ММК им. Ильича в 3,7 раза – до 3 млрд. 92,934 млн. грн. с целью пополнения оборотных средств и дальнейшего развития общества.

17 ноября 2010 года «Метинвест» (СКМ) завершил сделку по приобретению прав собственности на контрольные пакеты акций и стал контролирующим акционером ЧАО «Ильич Сталь» и ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича».

Справка УНИАН. ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

«Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.