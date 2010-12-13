Суд возбудил дело о банкротстве Генического солезавода

Хозяйственный суд Херсонской области возбудил дело о банкротстве государственного предприятия "Генический солезавод" (с. Приозерное Генического района Херсонской области).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в определении хозсуда от 6 декабря 2010 г.

Согласно документу, дело возбуждено по объединенному заявлению кредиторов, которыми выступают генические районные отделения Пенсионного фонда Украины, Государственной налоговой инспекции, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве, Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности, Генического районного центра занятости.

В определении суда сказано, что должник "имеет денежные обязательства в сумме, превышающей 300 минимальных размеров заработной платы, которые не были удовлетворены должником на протяжении 3 месяцев после установленного для их погашения срока".

Подготовительное заседание по делу о банкротстве Генического солезавода назначено на 23 декабря 2010 г. До этого дня Херсонский областной сектор по вопросам банкротства должен внести на рассмотрение суда кандидатуру арбитражного управляющего.

Также суд запретил должностным лицам завода осуществлять какие-либо действия по реорганизации и ликвидации предприятия и отчуждению его имущества. Кроме того, наложен временный мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Справка УНИАН. ГП "Генический солезавод" находится в государственной собственности и по Закону Украины от 7 июля 1999 года №847-ХIY приватизации не подлежит.

Предприятие производит пищевую поваренную соль 1-го сорта из морской воды путем солнечного испарения. Годовая проектная мощность предприятия - 25 тыс. тонн. Годовая проектная мощность по выпуску йодированной соли - 2 тыс. тонн, в том числе: фасованная соль в пакеты массой 1 кг - 1 тыс. тонн.