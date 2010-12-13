Energees Management намерена купить Regal Petroleum за 121,5 млн. долларов

Компания Energees Management Limited, подконтрольная «Смарт-холдингу», сделала предложение британской нефтегазовой компании Regal Petroleum plc. с активами в Украине о ее покупке за 121,5 млн. долл.

Об этом сказано в сообщении Energees, текстом которого располагает УНИАН.

В сообщении отмечается, что Совет директоров Regal Petroleum plc. поддержал предложение.

«Покупка Regal расширит портфель активов «Смарт-холдинг» по добыче газа в Украине и сформирует важную платформу для дальнейшего продвижения к созданию рыночного лидера среди фокусирующихся в Украине независимых игроков в разведке и добыче», – сказал директор Energees Investments и генеральный директор «Смарт-холдинг» Алексей ПЕРТИН.

Напомним, на прошлой неделе Regal Petroleum plc. подтвердила, что находится в финальной стадии дискуссий о возможной продаже.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Regal Petroleum сообщила о приостановлении добычи углеводородов в Украине. Перед этим Окружной административный суд Киева возобновил действие приказа Министерства охраны окружающей природной среды Украины от 30 марта 2010 г. о приостановке действия лицензий компании Regal Petroleum plc. на разработку Мехедивско-Голотовщинского и Свиридовского газоконденсатных месторождений.

Справка УНИАН. Regal Petroleum работает в Украине с 1999 года. Компания Regal Petroleum владеет в Украине заводом по переработке собственного газа и конденсата мощностью 700 тыс. куб. м газа и 200 куб. м конденсата в сутки, а также трубопроводом длиной 13,2 км, соединяющим предприятие с системой магистральных газопроводов.

Основными нефтегазовыми активами Regal являются Мехедовско-Голотовщинское (MEX) и Свиридовское (SV) газоконденсатные месторождения (Полтавская обл.).

В 2009 г. компания сократила чистый убыток в 5,2 раза – до 9,82 млн. долл., увеличив доходы на 73,6% – до 19,87 млн. долл.

Компания Energees Management Limited принадлежит Energees Investments Limited, которая в свою очередь контролируется холдинговой компанией Smart Holding Group («Смарт-холдинг»).