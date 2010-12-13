Украинские биржи в пятницу выросли под влиянием позитива мировых рынков - эксперты

Украинские фондовые биржи в пятницу, 10 декабря, закрылись ростом под влиянием позитивной динамики мировых рынков.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, согласно результатам торгов пятницы индекс Украинской биржи вырос на 0,48%, оказавшись на уровне 2246 пунктов, а индекс ПФТС - на 0,26% до 894 пунктов. Лидером торгов по объему выступила «Мотор Сич» (26,2 млн. грн.) на фоне новости о получении налоговых каникул на 10 лет. Лидерами роста среди предприятий индексной корзины стали Стахановский вагоностроительный завод (+4,99%), «Стирол» (+4,7%) и «Мотор Сич» (+3,95%).

По информации аналитиков, торги в Азии 10 декабря завершились в минусе на фоне понижения кредитного рейтинга Ирландии рейтинговым агентством Fitch с «А+» до «ВВВ+». Фондовые биржи Европы закрылись разнонаправленно из-за слабых статистических данных по региону и повышения Центробанком Китая резервных требований для банков на 50 базисных пунктов.

Аналитики сообщают, что биржи США в пятницу закрылись ростом ведущих индексов. Поддержку рынку оказала сильная статистика по стране. По предварительной оценке, индекс потребительских настроений Мичиганского университета в декабре вырос до 74,2% с 71,6% в ноябре. Дефицит внешнеторгового баланса США, по данным Министерства торговли, в октябре уменьшился до 38,7 млрд. долларов, тогда как аналитики ожидали, что он сократится лишь до 43,8 млрд. долларов.

По словам аналитиков, сегодня публикуется важный блок макроэкономической статистики за ноябрь по Китаю. Это данные по промышленному производству, индексу цен производителей, индексу потребительских цен и розничным продажам.