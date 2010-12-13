Акционеры «Днепроэнерго» не смогли провести собрание из-за отсутствия кворума

Внеочередное собрание акционеров энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго» (г. Запорожье), назначенное на пятницу, 10 декабря, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Согласно сообщению, для участия в собрании зарегистрировались держатели менее 1% акций.

Повестка дня несостоявшегося собрания содержала вопросы переименования общества в соответствии с требованиями нового законодательства об акционерных обществах, а также внесение соответствующих изменений в устав АО.

Справка УНИАН. В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС.

Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 50%+1 акция генкомпании, ООО "ДТЭК" – 47,46% акций.

«Днепроэнерго» в 2009 году увеличило чистый убыток в 14,5 раза – до 236,049 млн. грн., по сравнению с результатом 2008 года.