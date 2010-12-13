Heamoor и «Гео Альянс» могут сделать Regal более выгодное предложение

Компания Heamoor Limited (Кипр) и украинский нефтегазовый холдинг «Гео Альянс» рассматривают возможность сделать более привлекательное предложение акционерам британской нефтегазовой компании с активами в Украине Regal Petroleum plc, чем поддержанное советом директоров Regal предложение украинского «Смарт-холдинг».

Об этом сказано в сообщении Heamoor, текстом которого располагает УНИАН.

В сообщении отмечается, что такое предложение может содержать дополнительные выгоды, как по денежным платежам, так и за счет сохранения акционерной стоимости путем объединения активов Regal и «Гео Альянса».

«Следующее объявление будет сделано должным образом по мере необходимости», – сказано в сообщении.

Компания Heamoor также уточняет, что уже провела due diligence Regal и обсуждала с ее менеджментом возможность полного приобретения компании и ее объединения с «Гео Альянсом», недавно отказавшимся от IPO на Варшавской фондовой бирже из-за неблагоприятной конъюнктуры.

Как сообщал УНИАН, компания Energees Management, подконтрольная «Смарт-холдингу», сделала предложение о покупке Regal за 121,5 млн. долл., которое поддержал совет директоров Regal.

В ноябре Regal Petroleum сообщила о приостановлении добычи углеводородов в Украине. Перед этим Окружной административный суд Киева возобновил действие приказа Министерства охраны окружающей природной среды Украины от 30 марта 2010 г. о приостановке действия лицензий компании Regal Petroleum plc. на разработку Мехедивско-Голотовщинского и Свиридовского газоконденсатных месторождений.

Справка УНИАН. Regal Petroleum работает в Украине с 1999 года. Компания Regal Petroleum владеет в Украине заводом по переработке собственного газа и конденсата мощностью 700 тыс. куб. м газа и 200 куб. м конденсата в сутки, а также трубопроводом длиной 13,2 км, соединяющим предприятие с системой магистральных газопроводов.

Основными нефтегазовыми активами Regal являются Мехедовско-Голотовщинское (MEX) и Свиридовское (SV) газоконденсатные месторождения (Полтавская обл.).

В 2009 г. компания сократила чистый убыток в 5,2 раза – до 9,82 млн. долл., увеличив доходы на 73,6% – до 19,87 млн. долл.

Компания Heamoor Limited (Кипр) и украинский нефтегазовый холдинг «Гео Альянс» подконтрольны украинскому бизнесмену Виктору ПИНЧУКУ.

«Гео Альянс» владеет 16 лицензированными участками, охватывающими 16 месторождений общей площадью 1090 кв. км, из них 15 месторождений находятся в Днепровско-Донецкой впадине.

По состоянию на 30 июня 2010 года «Гео Альянс» управляла семью действующими скважинами на четырех месторождениях; одна скважина находится в бурении. «Гео Альянс» также владеет 49 км трубопровода, соединяющего добывающие скважины с ВЗСУ (временными замерно-сепарационными установками) и с национальной газотранспортной сетью. Группа владеет двумя ВЗСУ и хранилищами газового конденсата, которые были введены в эксплуатацию в 2007-2008 гг.