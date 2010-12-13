Мэрия Киева ведет переговоры с ДТЭК и государством об участии в управлении «Киевэнерго»

Киевская городская государственная администрация ведет переговоры ДТЭК и государством о возможности участия столицы в управлении АК «Киевэнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня журналистам заместитель председателя КГГА Александр ПУЗАНОВ.

«Тяжело отслеживать продажу этих 12,73% акций «Киевэнерго» после продажи в 2007 г. акций "Киевским энергосистемам". Мажоритарным владельцем акций является государство. Сейчас рассматриваем вариант, что государство передаст часть в коммунальную собственность», - сказал А.ПУЗАНОВ.

На вопрос, ведет ли мэрия переговоры с ДТЭК относительно участия города в управлении «Киевэнерго», он сказал: «Ведем переговоры с ДТЭК. Уже давно».

Как сообщал УНИАН, ДТЭК увеличил свою долю в структуре акционерного капитала АК «Киевэнерго» до 24,9%.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.

Уставной фонд «Киевэнерго» составляет 27 млн. 91 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн. 50%+1 акция «Киевэнерго» принадлежат НАК «Энергетическая компания Украины». 38,9% контролирует ДТЭК (г. Донецк).

ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кепитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают производственную цепь по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.