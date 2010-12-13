Данные из США были позитивно восприняты участниками фондовых рынков - эксперт

Опубликованные в США макроэкономические данные были позитивно восприняты участниками торгов на фондовых рынках в пятницу, 10 декабря.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он отметил, что дефицит торгового баланса США в октябре сократился на 5,9 млрд. долларов - до 38,7 млрд. долларов. Индекс потребительских настроений от университета Мичигана также обрадовал «быков». В декабре индекс достиг 74,2 пункта, что оказалось на 1,7 пункта выше ожидаемого значения.

По словам аналитика, благодаря лучшим, чем ожидалось, показателям фондовые индексы устремились вверх. Индекс S&P 500 достиг максимального значения за 2 года, остановившись на отметке 1 240,4 пункта. Европейский индекс DJ Stoxx 600 закрылся ростом чуть менее 0,1%, в то время как DJIA поднялся на 0,35%, а S&P 500 прибавил 0,6%.