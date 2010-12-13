Украинские фондовые рынки большую часть пятницы торговались в боковом тренде - эксперты

Украинские фондовые рынки большую часть пятничной сессии 10 декабря торговались в боковом тренде.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи вырос на 0,48%. Активность торгов была умеренной – их общий объем составил 156 млн.грн. На повышение индекса УБ оказали влияние значительно укрепившиеся котировки «Мотор Сичи» (+3,95%), Ясиновского КХЗ (+1,8%), «Стирола» (+4,7%) и Стахановского ВСЗ (+4,99%). Среди других ликвидных бумаг только акциям «Укрнафты» (+0,36%), «Укрсоцбанка» (+0,4%) и банка «Форум» (+0,82%) удалось завершить торги на позитивной территории.

По информации аналитиков, компании горно-металлургического сектора в пятницу продемонстрировали существенные потери. Лидерами снижения были акции Алчевского МК (-3,21%) и Енакиевского МЗ (-1,56%). За ними следовали Авдеевский КХЗ (-0,6%) и «Азовсталь» (-0,94%). Инвесторы фиксировали прибыль по бумагам «Укртелекома» (-1,67%).