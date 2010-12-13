Эксперты: внимание инвесторов в пятницу было сосредоточено на акциях Regal Petroleum

Среди украинских компаний, торгующихся на международных площадках, все внимание в пятницу, 10 декабря, было сосредоточено на акциях Regal Petroleum (RPT LN +31,08%).

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, «акции Regal Petroleum (+31,08%) выстрелили вверх после того, как совет директоров рекомендовал акционерам принять предложение покупки от Energees Management». Бумаги Cadogan Petroleum (+1,18%) в пятницу умеренно подорожали, тогда как котировки JKX Oil & Gas (-0,19%) незначительно просели. Торги по акциям Ferrexpo (+0,11%,) закрылись на позитивной территории, в то время как бумаги MХП потеряли в цене 0,89%.

Как сообщают аналитики, в Варшаве котировки «Астарты» в пятницу упали на 4,2%, а у «Агротона» они снизились на 0,26%. В то же время у «Кернела» стоимость акций не изменилась.