Фондовые индексы США и Европы показали стабильный умеренный рост - эксперты

Фондовые индексы США и Европы на протяжении всей прошлой недели демонстрировали стабильный умеренный рост.

Об этом говорится в аналитическом обзоре компании Astrum Investment Management, переданном агентству УНИАН.

В результате, по словам аналитиков, текущую неделю ключевые индексы начинают на максимальных за 2009-2010 гг. уровнях. Индекс S&P 500 достиг отметки в 1240 пунктов, что на 1,3% выше, чем неделей ранее. DJIA прибавил 1,1% и достиг отметки 11410 пунктов. Рост был обеспечен уходом с первого плана долговых проблем ЕС, отменой повышения налогов в США и умеренно позитивной макроэкономической статистикой.

Как отмечают аналитики, Президент США Барак ОБАМА объявил о продлении еще на два года существующих налоговых льгот, которые должны были утратить силу 1 января 2011 года. Также будет сокращен или оставлен на текущем уровне ряд других налогов, что должно стать стимулом для создания новых рабочих мест. Для вступления изменений в силу необходимо их одобрение Конгрессом США. Впрочем, уже было объявлено о достижении договоренностей с Республиканской партией относительно утверждения данных мер.

Из американской статистики прошлой недели аналитики выделяют данные по объему выданных потребительских кредитов в США, которые превзошли рыночные ожидания. В октябре американцы получили 3,4 млрд. долларов кредитных ресурсов, в то время как консенсус-прогноз предполагал снижение выданных кредитов на 1 млрд. долларов. «Рост кредитной задолженности американцев косвенно свидетельствует о росте уверенности граждан в будущем и обещает дальнейший рост потребления», - полагают аналитики.

В обзоре сказано, что еще одним позитивным фактором для американских потребителей стали данные с рынка труда. Количество первичных заявок на пособие по безработице по состоянию на 4 декабря снизилось на 17 тыс. до отметки 421 тыс. «В совокупности данные факторы должны быть крайне приятными для инвесторов, поскольку говорят об улучшении ситуации с потреблением - основным драйвером экономики США. Положительный эффект от данной статистики усиливается тем фактом, что цифры вышли в сезон Рождественских распродаж, удачное завершение которых может дать дополнительный импульс росту уверенности в экономике США», - считают аналитики. Индекс ожидаемой волатильности VIX снизился до минимальных уровней с апреля 2010 года и на сегодня составляет 17,6%, что демонстрирует уверенность рынка в сохранении стабильного роста в ближайшие несколько недель.

По словам аналитиков, рост фондовых рынков и опасения, что продление налоговых льгот нанесет серьезный удар по дефициту бюджета, привели к резкому падению стоимости на рынке казначейских обязательств США. Доходность 10-летних облигаций достигла 3,3%, что является самым высоким показателем за последние 6 месяцев. Доходность двухлетних казначейских обязательств достигла 0,64%, что является максимальным уровнем с августа 2010 года.