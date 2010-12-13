Эксперты: снижение стоимости ОВГЗ привело к тому, что они вновь стали интересными для покупки

Снижение стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привело к тому, что они вновь стали интересными для покупки.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре компании Astrum Investment Management, переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, прошедшая неделя не преподнесла существенных сюрпризов. В свою очередь цены, достигнув своего дна, скорректировались вверх, отыграв около 100 базисных пунктов. При этом продолжается рост объемов ОВГЗ в портфеле нерезидентов. На конец прошлой недели в собственности нерезидентов пребывали ОВГЗ на общую сумму 10,85 млрд. грн. «Таким образом, ожидания предрождественских распродаж не реализовываются, что поддерживает нашу оценку привлекательности текущих ценовых уровней», - подчеркивают аналитики.

В то же время, отмечают они, рост цен на вторичном рынке не смог прервать серию «сухих» аукционов на первичном рынке. Объем спроса на аукционе достиг абсолютного минимума в 125 млн. грн. Правительство снова не разместило ни одной серии облигаций. «У нас нет оснований предполагать, что ситуация может измениться до конца 2010 года», - считают аналитики.