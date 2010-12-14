Мировые фондовые рынки вновь закончили день ростом - эксперт

Мировые фондовые рынки в понедельник, 13 декабря, вновь закончили день ростом.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Так, отметил он, в понедельник Европейский индекс DJ Stoxx 600 закрылся ростом на 0,3%, DJIA зафиксировал повышение на 0,2%, а S&P 500 остался неизменным. Европейские индексы выросли в основном благодаря акциям автопроизводителей. Драйвером роста стали акции Volkswagen AG, которые прибавили 3,9% после заявления компании о росте поставок автомобилей на 12,9% за 11 месяцев 2010 года. Вслед за ними выросли акции BMW AG, Daimler AG и Peugeot SA.

По мнению аналитика, в связи с отсутствием важных новостей с рынка США в понедельник участники торгов оценивали данные, поступавшие в пятницу. Рыночные игроки предпочли не проявлять активность перед публикацией данных с заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC), которая произойдет сегодня в 21:15 по киевскому времени. После недавних заявлений главы ФРС США Бена БЕРНАКЕ о возможном увеличении программы покупки активов (QE-2) рынки ожидают более детальной информации о будущих действиях ФРС.