Эксперты: украинский фондовый рынок вырос под влиянием позитивной динамики мировых бирж

Украинский фондовый рынок в понедельник, 13 декабря, закрылся ростом под влиянием позитивной динамики мировых бирж.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, согласно результатам торгов 13 декабря индекс Украинской биржи вырос на 1,65%, оказавшись на уровне 2283 пунктов, а индекс ПФТС - на 1,31% до 906 пунктов. Лидером торгов по объему выступила «Укрнафта» (21,1 млн. грн.). Наибольший рост был зафиксирован по акциям «Азовобщемаша» (+35,14%) на фоне новости о том, что он возьмет в аренду целостный имущественный комплекс Мариупольского завода тяжелого машиностроения. Лидерами роста среди предприятий индексной корзины стали «Стирол» (+4,92%) и «Укрнафта» (+4,6%).

По словам аналитиков, в понедельник фондовые биржи Азии, Европы и США закрылись ростом ведущих индексов. В отсутствие важной макроэкономической статистики основным драйвером роста послужили новости из Китая. В пятницу для борьбы с инфляцией Центробанк страны повысил требования к резервам банков на 50 пунктов. В субботу, 11 декабря, стало известно, что Народный банк Китая сохранил процентную ставку на том же уровне, несмотря на то, что рост индекса потребительских цен в ноябре составил 5,1% - самый высокий уровень с июля 2008 года.