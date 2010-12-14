Прошлая неделя стала удачной для украинских еврооблигаций - эксперты

Прошедшая неделя стала удачной для украинского сегмента еврооблигаций.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре компании Astrum Investment Management, переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, рост на фондовых биржах США привел к увеличению аппетита к риску, что вызвало переток капитала в сегмент развивающихся рынков. Что, в частности, стимулировало и покупки украинских еврооблигаций. Спрэд индекса EMBI+ Украина достиг отметки 872 пункта, сузившись за неделю на 32 пункта (6,3%) и находится на минимальном уровне с первой декады сентября.

В то же время, подчеркивают аналитики, несмотря на абсолютное снижение украинского риска, относительная переоценка сохраняется. На данный момент спрэд индекса EMBI+ Global равен 230 пунктов, сузившись за неделю на 11 пунктов (4,6%). При этом текущее значение спрэда EMBI+ Global на 46 пунктов (17%) меньше, чем уровень первой декады сентября. Таким образом, несмотря на тот факт, что динамика украинского сегмента на протяжении последних нескольких недель соответствует или немного опережает развивающиеся рынки, накопленное отставание сентября-октября еще не отыграно.

Как отмечают аналитики, рост прошлой недели затронул суверенные еврооблигации, а также бумаги банков первого эшелона. Доходность суверенных бумаг снизилась на 0,1-0,2 процентного пункта. Затронули покупки и квазисуверенные долги с государственной гарантией. По мнению аналитиков, довольно неожиданным стало снижение цен по ряду высококачественных бумаг. В частности, доходность еврооблигаций «Метинвеста» выросла на 0,5 процентного пункта до 8,9%. При этом доходность «Метинвеста» оказалась выше доходности еврооблигаций ДТЭК на 0,2 процентного пункта. Аналитики считают, что такая ситуация не продлится долго, и рекомендуют покупать еврооблигации «Метинвеста», воспользовавшись благоприятной динамикой цен.