Украинские фондовые рынки начали неделю уверенным подъемом - эксперты

Украинские фондовые рынки начали текущую неделю уверенным подъемом.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

В частности, отмечают аналитики, индекс Украинской биржи в понедельник, 13 декабря, вырос на 1,65%. Активность торгов была умеренной – их общий объем составил 177,8 млн. грн. Большинство ликвидных бумаг продемонстрировали рост котировок. Лидерами дня стали «Укрнафта» (+4,6%) и «Стирол» (+4,92%). Компании горно-металлургического сектора также вернулись на позитивную территорию. Eнакиевский метзавод прибавил 2,84%, Aлчевский меткомбинат - 1,63%, «Азовсталь» - 1,02%, Aвдеевский КХЗ - 0,47%.

По словам аналитиков, в понедельник продолжили свой рост котировки «Мотор Сичи» (+3,95%), умеренно подорожали бумаги «Центрэнерго» (+1,51%), незначительно повысилась стоимость акций «Райффайзен Банка Аваль» (+0,38%). Единственной голубой фишкой, торговавшейся против рынка, оказалась «Захидэенерго» (-0,19%).