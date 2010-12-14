Regal Petroleum продолжает ценовое ралли - эксперты

Компания Regal Petroleum в понедельник, 13 декабря, продолжила ценовое ралли, начавшееся на прошлой неделе.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, в понедельник акции украинских компаний на Лондонской бирже не поспевали за Regal Petroleum (+6,19%). Котировки JKX Oil & Gas (+0,63%) незначительно выросли, в то время как у Cadogan Petroleum они не изменились. Торги по акциям Ferrexpo (+2,49%,) закрылись существенным ростом, а стоимость бумаг MХП просела на 0,3%.

Как отмечают аналитики, в Варшаве акции «Астарты» (+1,17%) в понедельник вернули себе позитивную динамику. Укрепились котировки «Кернела» (+0,74%). Однако бумаги «Агротона» потеряли в цене 0,89%.