Эксперты: украинские еврооблигации на прошлой неделе показали небольшой рост

Украинские еврооблигации на прошлой неделе показали небольшой рост.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, улучшение экономических прогнозов по США, на фоне заявлений о проведении фискального стимулирования, повысило доходность казначейских облигаций. В результате во вторник, 7 декабря, ставки по украинским бумагам увеличились, но позже просели.

Как сообщают аналитики, изменения в доходности суверенных бумаг на прошлой неделе произошли следующие: доходность для десятилетнего суверенного выпуска упала до 7,6%, по пятилетним государственным бумагам снизилась до 6,8%, а однолетние суверенные облигации понизили доходность до 4,2%. Так как ставки по казначейским облигациям США в основном находились на подъеме, спрэд украинских бумаг сузился для большинства выпусков.

По информации аналитиков, квазисуверенные бумаги UKRINF выросли на 50 базисных пунктов, а доходность к погашению упала до 7,6%. «ПриватБанк» закрыл неделю на более высокой отметке. Также существенно укрепились бумаги UKRSIB после новости о том, что BNP Paribas стала владельцем 99,99% банка.