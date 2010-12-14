Индекс Украинской биржи вырос благодаря выдающейся динамике «Укрнафты» - эксперт

Индекс Украинской биржи во вторник, 14 декабря, зафиксировал рост благодаря выдающейся динамике акций «Укрнафты».

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он подчеркнул, что «Укрнафта» стала лидером роста среди ликвидных акций, зафиксировав увеличение стоимости на 14,3%. В то же время практически все ликвидные бумаги снижались.

Как отметил аналитик, индекс Украинской биржи за день вырос на 2,4%, закрывшись на отметке 2 339 пунктов. Объем торгов акциями составил 336 млн. грн.

По информации Д.БЕЛОВА, к концу торгового дня в Киеве европейский индекс DJ Stoxx 600 вырос на 0,1%, индекс S&P 500 поднялся на 0,4%, а DJIA прибавил 0,5%.