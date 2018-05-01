Оптимизм вернулся к инвесторам

Начало декабря на фондовых рынках отметилось усилением позиции оптимистов. Этому способствовали как хорошие макроэкономические показатели во всем мире, так и временное ослабление финансовых проблем в Европе. Помимо этого, и корейский конфликт пока не получил реального продолжения и заморозился на уровне угроз (хотя и весьма серьезных) в основном со стороны КНДР.

В течение прошедшей недели мировые фондовые рынки демонстрировали преимущественно рост. Не отставали от них и отечественные биржи. Однако прошлая неделя все же началась с падения индексов, что, тем не менее, не помешало рынкам в последующие дни восполнить эти временные потери.

По словам аналитиков инвестиционной группы «Сократ», большинство предприятий индексной корзины Украинской биржи в понедельник, 6 декабря, показали снижение. Наибольший рост был зафиксирован по акциям «Укртелекома» (+2,5%) и «Стирола» (+2,07%). В целом же по итогам дня отечественные площадки закрылись незначительным понижением. Согласно результатам торгов индекс Украинской биржи упал на 0,01%, оказавшись на уровне 2180 пунктов, а индекс ПФТС опустился на 0,16% до уровня 870 пунктов. Фондовые площадки Азии в понедельник закрылись в минусе после публикации слабых статистических данных по рынку труда США в пятницу. Торговая сессия в Европе и США проходила преимущественно с понижением ведущих индексов на фоне интервью главы ФРС Бена Бернанке для канала CBS в воскресенье. В этом интервью глава ФРС заявил, что темпы восстановления экономики остаются слабыми и, возможно, программу стимулирования экономики США необходимо будет увеличить. Также он сказал, что понадобится около четырех-пяти лет для снижения безработицы c сегодняшнего уровня в 9,8% до исторически нормального уровня в 5-6%.

Во вторник, 7 декабря, положительные настроения снова начали побеждать на мировых фондовых площадках.

Как отмечают аналитики ИГ «Сократ», фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник закрылись преимущественно в минусе. Причиной этому стало укрепление курса иены, что негативно влияет на прибыль экспортеров Японии, а также слухи о том, что Центробанк Китая может повысить процентную ставку уже в предстоящие выходные. Однако торги в Европе и США во вторник проходили с повышением ведущих индексов. В этот день здесь важные статистические показатели не выходили, поэтому на настроения инвесторов повлияло решение о продлении налоговых льгот в США и продажа Министерством финансов страны всех оставшихся акций Citigroup Inc. Ведь в понедельник Барак Обама пошел на компромисс с республиканцами и согласился продлить на два года налоговые льготы для американцев с высокими доходами в обмен на продление срока действия пособий по безработице в течение следующих 13 месяцев, а также снижение налога на зарплату с 6,2% до 4,2%.

Аналитики инвестиционной компании Phoenix Capital подчеркивают, что украинские фондовые рынки во вторник показали рост котировок на фоне оптимистических настроений, преобладавших на европейских биржах. Индекс Украинской биржи стремительно рос в первой половине вторника, но затем незначительно просел. Основной вклад в рост индекса УБ вновь внес «Укртелеком», акции которого укрепились на 2,92%.

Индекс ПФТС по итогам торгов 7 декабря поднялся на 0,89% – до 877,90 пункта. Индекс Украинской биржи повысился на 0,66% – до 2194,62 пункта.

По мнению аналитика компании Astrum Investment Management Дениса Белова, продление налоговых льгот в США возымело двоякое влияние на фондовый рынок. С одной стороны, считает он, это приведет к увеличению бюджетного дефицита, что повлекло за собой обвал на рынке государственных облигаций США в связи с возросшими опасениями о неспособности страны управлять бюджетным дефицитом. Доходность 10-летних облигаций достигла 3,3%, что является самым высоким показателем за последние 6 месяцев.

С другой стороны, налоговые послабления должны ускорить рост экономики и повысить вероятность выплаты и/или увеличения дивидендов компаниями. Последний фактор оказался более сильным, что помогло фондовым рынкам показать в среду, 8 декабря, восходящую динамику.

Как следствие, отмечает аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергей Белясов, рост украинского рынка акций в среду проходил на умеренно негативном внешнем фоне, а характер торгов определялся внутренними факторами. В этот день на торгах Украинской биржи отмечалась положительная динамика. Открытие рынка в среду ознаменовалось снижением индекса УБ. Однако уже через час покупательские настроения инвесторов взяли верх и рынок вышел в положительную зону, пробив отметку в 2200 пунктов.

«Инвесторы активно скупали бумаги наиболее ликвидных эмитентов, а также «Лугансктепловоза» на фоне информации о том, что Апелляционный суд подтвердил законность конкурса по приватизации предприятия. Однако ожидание перенесения судебного разбирательства в залы Высшего хозяйственного суда немного остудило активность инвесторов, подвергнув бумаги коррекции», - сказал С.Белясов.

Из внешних факторов поддержки в среду аналитик выделил данные о динамике промышленного производства в Германии в октябре, рост которого составил 11,7% в годовом выражении, против ожидаемых рынками 10%. Во второй половине торговой сессии активность продавцов усилилась на фоне выхода негативных отраслевых новостей. «Площадки США открылись в плюсе, однако вскоре торги переместились в красную зону, что с абсолютной точностью отобразилось и на графике индекса УБ», - подчеркнул С.Белясов.

По его информации, в среду хуже рынка торговались бумаги металлургов и банковского сектора, чему способствовал негативный новостной фон. «После публикации негативного прогноза деятельности финансового сектора Украины в 2011 году рейтинговым агентством Moody`s котировки бумаг банковского сектора переместились в красную зону. Специалисты агентства отметили высокий уровень проблемной задолженности украинских банков, которая, по их мнению, к концу 2010 года составит 40%», - отметил аналитик. При этом акции металлургов в среду просели на фоне данных объединения «Металлургпром», согласно которым суммарный отрицательный финансовый результат предприятий ГМК в октябре текущего года составил 0,4 млрд. грн., а за 10 месяцев 2010 года показатель достиг 2,7 млрд. грн. Негатива добавила информация о возможном введение ограничений странами Евросоюза на импорт металлопродукции из Украины, озвученная Минпромполитики.

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 8 декабря, повысился на 0,41% – до 881,47 пункта. Индекс Украинской биржи вырос на 0,36% – до 2202,59 пункта.

К концу недели позитивные настроения игроков фондових рынков усилились. Так, по словам Д.Белова, мировые фондовые рынки завершили торги в четверг, 9 декабря, преимущественно на позитивной ноте. Европейский индекс DJ Stoxx 600 закрылся ростом на 0,35%, в то время как DJIA зафиксировал незначительное снижение, а S&P 500 вырос на 0,4%.

Как отметил аналитик, европейские рынки находились в восходящем тренде после того, как Банк Англии оставил ставку по резервам банков на уровне 0,5% и сохранил объем программы покупки активов на уровне 200 млрд. фунтов стерлингов. Финансовые и страховые компании возглавили рост европейских акций после выхода хороших отчетов банков Societe Generale и Barclays.

По словам Д.Белова, позитивное влияние на американские индексы в четверг оказали опубликованные макроэкономические данные. Количество первичных заявок на пособие по безработице по состоянию на 4 декабря снизилось на 17 тыс. до отметки 421 тыс. Оптовые запасы на складах в октябре выросли на 1,9%, что превысило ожидания роста на 0,8%.

В свою очередь, украинские рынки 9 декабря под влиянием положительной динамики международных фондовых бирж также закрылись ростом. Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг повысился на 1,18% – до 891,90 пункта. Индекс Украинской биржи вырос на 1,52% – до 2235,96 пункта.

В пятницу, 10 декабря, на фондовых рынках царило разнонаправленное движение. Как считает Д.Белов, опубликованные в США макроэкономические данные были позитивно восприняты участниками торгов. Дефицит торгового баланса США в октябре сократился на 5,9 млрд. долл. - до 38,7 млрд. долл. Индекс потребительских настроений от университета Мичигана также обрадовал «быков». В декабре индекс достиг 74,2 пункта, что оказалось на 1,7 пункта выше ожидаемого значения.

По словам аналитика, благодаря лучшим, чем ожидалось, показателям фондовые индексы устремились вверх. Индекс S&P 500 достиг максимального значения за 2 года, остановившись на отметке 1 240,4 пункта. Европейский индекс DJ Stoxx 600 закрылся ростом чуть менее 0,1%, в то время как DJIA поднялся на 0,35%, а S&P 500 прибавил 0,6%.

Аналитик добавил, что в пятницу утром были опубликованы некоторые макроэкономические данные из Китая за ноябрь. Профицит торгового баланса превысил рыночные ожидания, составив 22,9 млрд. долларов. Рост экспорта составил 34,9% г/г, что на 11,7 пункта выше ожидавшегося значения. Импорт вырос на 37,7% г/г при ожидавшемся росте на 24,6%. «Высокая динамика китайской внешней торговли как по импорту, так и по экспорту, - хороший знак, указывающий на оздоровление мировой экономики», - подчеркнул Д.Белов.

Как отметили аналитики ИГ «Сократ», отечественные фондовые биржи в пятницу, 10 декабря, закрылись ростом под влиянием позитивной динамики мировых рынков. Индекс Украинской биржи вырос на 0,48%, оказавшись на уровне 2246 пунктов, а индекс ПФТС - на 0,26% - до 894 пунктов. При этом, по информации аналитиков, торги в Азии 10 декабря завершились в минусе на фоне понижения кредитного рейтинга Ирландии рейтинговым агентством Fitch с «А+» до «ВВВ+». Фондовые биржи Европы закрылись разнонаправленно из-за слабых статистических данных по региону и повышения Центробанком Китая резервных требований для банков на 50 базисных пунктов.

Подводя итоги, аналитики компании Astrum Investment Management констатируют, что фондовые индексы США и Европы на протяжении всей прошлой недели демонстрировали стабильный умеренный рост. В результате текущую неделю ключевые индексы начали на максимальных за 2009-2010 гг. уровнях. Индекс S&P 500 достиг отметки в 1240 пунктов, что на 1,3% выше, чем неделей ранее. DJIA прибавил 1,1% и достиг 11410 пунктов. Рост был обеспечен уходом с первого плана долговых проблем ЕС, отменой повышения налогов в США и умеренно позитивной макроэкономической статистикой.

Здесь стоит добавить, что и отечественный рынок наконец-то проснулся и начал демонстрировать уверенный рост, чего не наблюдалось на наших фондовых биржах уже давно…

Игорь Галычак (УНИАН)