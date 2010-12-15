Кабмин отложил рассмотрение законопроекта о государственной программе приватизации

Кабинет министров Украины отложил рассмотрение законопроекта «О Государственной программе приватизации», запланированное на сегодняшнее заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава Фонда государственного имущества Александр РЯБЧЕНКО.

Он отметил, что для окончательного рассмотрения документа необходимо уточнить некоторые вопросы.

«Есть некоторые вопросы, которые еще должны пройти через Министерство экономики», - сказал А.РЯБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Кабинета министров Украины планировал рассмотреть законопроект «О Государственной программе приватизации». Как сообщалось на сайте правительства, это вопрос был внесен в повестку дня заседания Кабмина. Докладчик – председатель Фонда госимущества Украины Александр РЯБЧЕНКО.

Кроме того, на заседании Кабмина планируется рассмотреть вопрос о внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам приватизации.

Также планируется рассмотреть вопрос о Стратегии государственной кадровой политики на 2011-2020 годы и ряд других вопросов.