Кабмин пойдет на мировую с Брянским машзаводом?

Кабинет министров Украины рассматривает возможность заключения мирового соглашения с "Брянским машзаводом" по тяжбе относительно приватизации «Лугансктепловоза».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Фонда государственного имущества Александр РЯБЧЕНКО.

«Они обратились с письмом, в котором предложили подписать мировое соглашение, мы написали письмо на правительство со своим видением ситуации. Пускай правительство решает», - сказал А.РЯБЧЕНКО.

В то же время, глава ФГИ не исключил, что фонд в будущем может обратиться с кассационной жалобой на решение Апелляционного хозяйственного суда Киева.

Как сообщал УНИАН, Киевский хозяйственный апелляционный суд удовлетворил апелляции Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) и управляющей компании «Брянский машзавод», отменив решение Хозяйственного суда Киева, признавшего недействительным договор купли-продажи 76,001% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз».

Суд также вынес отдельное постановление об отказе в иске компании Mantara Holding к Фонду госимущества и управляющей компании «Брянский машзавод» о признании недействительными решений ФГИУ, касающихся приватизационного конкурса по «Лугансктепловозу».

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд Киева ранее удовлетворил иск компании Mantara Holding и признал недействительными сразу несколько решений Фонда госимущества, касающихся приватизационного конкурса по продаже 76,001% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз».

В частности, суд признал недействительным договор купли-продажи, заключенный ФГИУ с покупателем «Лугансктепловоза» – управляющей компанией «Брянский машзавод».

Напомним, 15 июня т.г. управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Всего в конкурсе принимали участие две компании – ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), начальное ценовое предложение которого составило 400 млн. грн., и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций предприятия 410 млн. грн. Третья компания, подавшая заявку на конкурс, – Mantara Holding не была допущена Фондом госимущества к участию в нем.

Mantara Holding обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском к Фонду государственного имущества. В своем иске она просила признать недействительными сразу несколько решений ФГИУ в конкурсе по продаже «Лугансктепловоза», вплоть до договора купли-продажи пакета акций этого предприятия, заключенного 22 июня 2010 года.