Количество компаний, заинтересованных в «Укртелекоме», увеличилось до 6

Количество компаний, заинтересованных в участии в приватизации «Укртелекома», увеличилось с 5 до 6.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО.

Он не уточнил название компаний, отметив при этом только, что заявки на участие в конкурсе подали компании из Европы, России и Украины.

Также он сообщил, что в ФГИ обратилась компания Turcsell (Турция), которая предложила ФГИ продлить проведение конкурса, а также подала свое видение возможных изменений к условиям приватизации «Укртелекома».

В то же время, отметил А.РЯБЧЕНКО, Turcsell не запросила документации по проведению конкурса, а значит, не может пока рассматриваться в качестве интересанта.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Начальная цена составляет 10 млрд. 500 млн. грн. Конкурс состоится 28 декабря 2010 года.

По информации председателя Фонда госимущества Александра РЯБЧЕНКО, по состоянию на 22 ноября СКМ не обращалась в ФГИУ за конкурсной документацией.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.